Principais bolsas europeias seguem positivas

As principais bolsas europeias estavam hoje positivas, à exceção do Reino Unido, com os investidores confiantes de que os EUA e a China retomem as suas conversações comerciais em outubro.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o Eurostoxx 600 subia 0,42% para 384,78 pontos.

Milão avançava 0,34%, seguido de Paris e Frankfurt, com ganhos de 0,55% e 0,56% e Madrid valorizava 0,65%

O Reino Unido, por sua vez, seguia em baixa de 0,13%.

Em Lisboa, o principal índice, o PSI 20 avançava 0,26% para 4.944,15 pontos.

O euro seguia a desvalorizar-se face à divisa norte-americana nos 1,1033 dólares assim como o barril de petróleo Brent, que caía 0,20% para 60,51 dólares.