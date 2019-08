Prisa confirma negociações com Cofina para venda da Media Capital

A Prisa confirmou esta quinta-feira que está em negociações com a Cofina para a possível venda da sua participação na Media Capital, dona da TVI.

A Cofina já tinha confirmado ontem que estava em negociações com a espanhola. A notícia foi ontem avançada pelo Expresso. Há várias semanas que no mercado circulava a informação de que a Cofina iria avançar com uma oferta, rumor que se adensou quando foi oficializada a saída de Rosa Cullell do cargo de CEO da Media Capital, dando lugar a Luís Cabral.

“A Pisa comunica que mantém negociações em regime de exclusividade com a Cofina em relação à potencial venda à Cofina da participação que a Prisa detém na sua filial cotada Grupo Media Capital”, refere a espanhola num comunicado divulgado pela Media Capital no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ontem, a CMVM decretou a suspensão da negociação das ações da Cofina e da Media Capital. O regulador indicou que a suspensão se iria manter até à divulgação de informação.

Atualizada às 17H39