A bolsa de Londres atrasou hoje o início da sessão devido a um problema com “os serviços comerciais” , indicou o mercado de valores londrino, citado pela EFE.

A última vez que houve um atraso significativo na abertura do mercado foi em junho do ano passado, com a bolsa a abrir uma hora mais tarde do que o habitual, devido a um “problema técnico”.

A bolsa de Londres teria de abrir hoje às 08:00 (a mesma hora em Lisboa).