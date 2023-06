PSI acompanha ganhos da Europa com subida de 0,61%

© Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Junho, 2023 • 17:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira em alta, com o índice PSI a subir 0,61% para 6.075,98 pontos, acompanhando o otimismo registado no resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 14 subiram e duas desceram. O BCP liderou as subidas (1,99% para 0,22 euros).

Nas descidas, a Ibersol destacou-se ao baixar 6,08% para 6,80 euros. No dia 29 de maio, a Ibersol anunciou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que vai pagar um dividendo líquido de 0,70 euros por ação a partir do dia 20 de junho.

De acordo com a mesma nota, a partir desta sexta-feira, 16 de junho, as ações da Ibersol são transacionadas sem conferirem direito a dividendo.

Em terreno negativo ficou também a Sonae, que caiu 0,64% para 0,93 euros.

Em sentido contrário, a apoiar a valorização do PSI estiveram a Greenvolt (1,41% para 6,81 euros), a Mota-Engil (1,23% para 2,06 euros), a Jerónimo Martins (1,03% para 25,58 euros) e a Altri (0,99% para 4,28 euros).

Entre as cotadas com subidas mais baixas ficaram a Corticeira Amorim (0,50% para 10,04 euros), a EDP (0,37% para 4,66 euros), a EDP Renováveis (0,18% para 19,33 euros), a NOS (0,17% para 3,45 euros) e a Galp (0,05% para 10,81 euros).

Nas principais bolsas europeias, Paris subiu 1,34%, Madrid 0,68%, Milão 0,47%, Frankfurt 0,41% e Londres 0,19%.