PSI avança 0,43% com NOS a liderar subidas

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira em alta, com o índice PSI a avançar 0,43% para 6.056,29 pontos, tendo a operadora de telecomunicações NOS liderado as subidas.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 11 subiram, três desceram e a Semapa ficou inalterada.

A NOS subiu 2,63% para 4,29 euros, um dia depois de ter indicado que teve um lucro de 138,5 milhões de euros em 2022, uma queda de 4% em relação ao ano anterior.

A REN terminou no topo das descidas, ao baixar 1,75% para 2,53 euros, também depois de ter apresentado resultados na terça-feira, já com o mercado encerrado.

A REN - Redes Energéticas Nacionais registou, no ano passado, um resultado líquido de 111,8 milhões de euros, um crescimento de 15% em relação a 2021.

A impedir uma maior valorização do PSI estiveram ainda as descidas do grupo EDP.

A EDP caiu 1,17% para 4,72 euros e a EDP Renováveis desceu 0,59% para 20,29 euros. O fundo de investimento Blackrock reforçou a posição no capital da EDP Renováveis (EDPR) para mais de 3%, foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira.

Nas subidas destacaram-se a Altri (2,23% para 4,76 euros), a Navigator (1,63% para 3,37 euros) e a Mota-Engil (1,51% para 1,62 euros).

A Galp avançou 1,11% para 10,90 euros, o BCP somou 0,88% para 0,23 euros e a Jerónimo Martins ganhou 0,61% para 19,67 euros.

No resto da Europa, Londres subiu 0,13%, Frankfurt 0,46% e Madrid 0,58%, mas Paris desceu 0,20%.