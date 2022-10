PSI avança 0,74% em linha com os ganhos da Europa

© Daniel ROLAND/AFP

O principal índice da bolsa de Lisboa registou esta quinta-feira uma valorização de 0,74% para 5.466,48 pontos, em linha com os ganhos do resto da Europa, com a Galp a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram e sete desceram. No topo das subidas, a Galp somou 3,41% para 10,02 euros.

A Jerónimo Martins subiu 1,47% para 20,06 euros, o BCP ganhou 1,43% para 0,13 euros, a REN avançou 1,22% para 2,49 euros e os CTT progrediram 0,52% para 2,91 euros.

Com valorizações mais baixas ficaram os CTT (3,62 euros), a EDP Renováveis (20,16 euros) e a Corticeira Amorim (9,08 euros).

Nas descidas, a Altri perdeu 0,73% para 5,45 euros e a Semapa caiu 0,63% para 12,58 euros.

Com perdas abaixo de 0,50% terminaram a Sonae SGPS (0,93 euros), a EDP (4,24 euros), a Navigator (3,92 euros), a Mota-Engil (1,15 euros) e a Greenvolt (7,46 euros).

No resto da Europa, Milão avançou 1,07%, Madrid 0,80%, Paris 0,76% e Frankfurt 0,20%.

A bolsa de Londres encerrou a ganhar 0,27%, no dia em que a primeira-ministra britânica, Liz Truss, apresentou a demissão após 44 dias à frente do Governo.

Num contexto de turbulência política no país, a libra esterlina ganhava 0,11% em relação ao euro e subia 0,69% face ao dólar.