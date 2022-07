PSI avança 0,89% em dia de pequenas subidas na Europa

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

A bolsa de Lisboa destacou-se esta sexta-feira nos ganhos ao encerrar com o índice PSI a subir 0,89% para 5.937,10 euros, quando as principais bolsas europeias registaram subidas mais modestas.

Das 15 cotadas que integram este índice, nove fecharam em alta, cinco em baixa e uma (a Jerónimo Martins) inalterada.

A Greenvolt liderou as subidas e somou 7,01% para 8,09 euros e o BCP ficou no topo das descidas e caiu 3,66% para 0,14 euros.

Nas maiores subidas ficaram outras cotadas do setor da energia como a EDP Renováveis (3,63% para 24 euros), a REN (3,22% para 2,72 euros) e a EDP (2,55% para 4,75 euros). A Galp registou um ganho mais moderado de 0,60% para 9,74 euros.

A NOS somou 1,40% para 3,78 euros e a Corticeira Amorim avançou 0,80% para 10,08 euros.

Em sentido contrário, os CTT recuaram 1,54% para 3,20 euros, a Mota-Engil perdeu 0,66% para 1,21 euros e a Navigator baixou 0,64% para 4,03 euros, após ter apresentado resultados na quinta-feira já com o mercado encerrado.

Os lucros da Navigator mais do que duplicaram no primeiro semestre do ano para 161,9 milhões de euros, valor que compara com 64,4 milhões de euros no período homólogo.

Nas descidas do PSI ficou ainda a Sonae SGPS, que perdeu 0,45% para 1,11 euros. A Jerónimo Martins terminou a sessão inalterada em 21,20 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,49%, Paris 0,25%, Londres 0,08%, Milão 0,07% e Frankfurt 0,05%.

(Notícia atualizada às 17h59)