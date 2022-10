PSI avança 1,59% apoiado por forte subida do BCP

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira a sessão com o índice PSI a subir 1,59% para 5.651,70 pontos, apoiada por uma valorização de mais de 6% do BCP.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 13 subiram e só duas desceram.

O BCP liderou as subidas e somou 6,62% para 0,14 euros. A Galp foi a que mais desceu, pelo segundo dia consecutivo, ao perder 2,45% para 9,71 euros.

A Navigator também encerrou em terreno negativo, baixando 0,54% para 4,02 euros.

Nas maiores subidas, a Corticeira Amorim ganhou 4,10% para 9,64 euros, a Jerónimo Martins avançou 2,87% para 21,50 euros e a Altri progrediu 2,85% para 5,77 euros.

Entre as cotadas com valorizações mais baixas ficaram a Sonae SGPS (1,74% para 0,96 euros), a EDP (1,71% para 4,40 euros), a Semapa (1,71% para 13,10 euros), a EDP Renováveis (0,83% para 20,68 euros) e a Greenvolt (0,65% para 7,76 euros).

No resto da Europa, Paris fechou a ganhar 1,94%, Madrid 1,49%, Milão 1,40% e Frankfurt 0,94%.

A bolsa de Londres registou uma ligeira variação negativa de 0,01%, depois de Rishi Sunak ter assumido o cargo de primeiro-ministro britânico, alertando para a "profunda crise económica" que o Reino Unido enfrenta.

O banco HSBC liderou as perdas com uma queda de 6,83%, após ter divulgado que entre julho e setembro, o seu lucro líquido atingiu 1.913 milhões de dólares (1.941 milhões de euros), menos 46% do que no mesmo trimestre do ano anterior.

(Notícia atualizada às 18h39)