PSI cai 0,11% com Greenvolt a liderar descidas

Edifício da bolsa de Lisboa

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Agosto, 2022 • 19:06

A bolsa de Lisboa registou esta quinta-feira uma queda no índice PSI de 0,11% para 6 244,32 pontos.

Das 15 cotadas que integram o PSI, cinco subiram e 10 desceram. No topo das descidas, a Greenvolt caiu 2,29% para 10,22 euros por ação. Entre as maiores quedas, destaque ainda para a Semapa (1,65% para 14,28 euros), REN (0,90% para 2,75 euros) e Mota-Engil (0,66% para 1,20 euros).

Com desvalorizações inferiores a 0,50%, terminaram o BCP (0,14 euros), a Corticeira Amorim (10,42 euros), a Jerónimo Martins (22,78 euros), a Navigator (4,08 euros), a Sonae SGPS (1,03 euros), e a Galp (11,12 euros).

A travar uma maior queda do PSI estiveram as subidas da EDP Renováveis (0,42% para 26,41 euros), da EDP (0,35% para 5,17 euros), da Altri (0,27% para 5,64 euros) e da NOS (0,11% para 3,75 euros). Os CTT lideraram os ganhos com uma valorização de 1,38% para 3, 31 euros.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida, Frankfurt subiu 0,39%, Londres 0,11% e Milão 0,10%, mas Madrid caiu 0,15% e Paris cedeu 0,08%.

A subida mais significativa da bolsa de Frankfurt ocorreu no dia em que foi anunciada uma ligeira recuperação da economia alemã no segundo trimestre, com um crescimento de 0,1%.