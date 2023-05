PSI cai 0,74% com BCP a liderar descidas

© Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2023 • 18:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em baixa, com o índice PSI a perder 0,74% para 6.071,22 pontos, pressionada por uma queda de 3,58% do BCP, que liderou as descidas.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, seis terminaram em alta, sete em baixa e três inalteradas.

Nas maiores descidas, o BCP recuou para 0,22 euros e a Corticeira Amorim caiu 3,04% para 10,20 euros.

A NOS desceu 1,58% para 3,74 euros, a Galp cedeu 1,23% para 10,45 euros e a Sonae baixou 0,88% para 1,01 euros.

A EDP também fechou no 'vermelho', a recuar 0,58% para 4,80 euros, enquanto a EDP Renováveis registou uma ligeira subida de 0,03% para 19,76 euros.

No topo das subidas, a Mota-Engil ganhou 1,40% para 2,17 euros e a Navigator somou 0,89% para 3,41 euros, depois de apresentar resultados na quarta-feira, já com o mercado encerrado.

A Navigator registou lucros de 72 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 42% em relação a igual período de 2022, indicou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em terreno positivo ficou também a Jerónimo Martins, com uma subida de 0,70% para 22,90 euros.

A Semapa (14,02 euros), a REN (2,61 euros) e a Ibersol (sete euros) ficaram inalteradas.

As principais bolsas europeias não tiveram uma tendência definida. Londres desceu 0,14%, Frankfurt 0,39% e Milão 0,61%, mas Paris subiu 0,28% e Madrid 0,16%.