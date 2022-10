PSI cai 0,97% em linha com descidas na Europa (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira em baixa, com o índice PSI a perder 0,97% para 5.354,70 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 10 ficaram em baixa, quatro em alta e uma terminou inalterada.

O BCP liderou as descidas ao recuar 4,03% para 0,13 euros e a Greenvolt caiu 2,77% para 8,08 euros.

As bolsas europeias também terminaram no 'vermelho', com Frankfurt a descer 1,59%, Paris 1,17%, Milão 1,13%, Madrid 0,99% e Londres registou uma descida mais ligeira de 0,09%.