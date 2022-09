PSI cai 1,30% com grupo EDP a liderar descidas

Loja da EDP na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa (Imagem de arquivo) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira em queda, com o índice PSI a perder 1,30% para 5.415,93 pontos e com as duas cotadas do grupo EDP no topo das descidas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, quatro subiram e 11 desceram. A EDP Renováveis caiu 3,95% para 21,63 euros e a EDP baixou 2,46% para 4,61 euros.

Nas maiores descidas do PSI ficaram ainda o BCP (-1,83% para 0,13 euros), a REN (-1,82% para 2,43 euros) e a NOS (-1,56% para 3,41 euros).

A Sonae SGPS desceu 1,47% para 0,84 euros, a Jerónimo Martins perdeu 1,32% para 20,88 euros e a Galp terminou a sessão com uma descida mais moderada de 0,38% para 9,36 euros.

Nas subidas, a Navigator liderou ao avançar 3,37% para 3,38 euros, a Altri somou 3,14% para 4,99 euros, a Mota-Engil registou uma valorização de 0,73% para 1,11 euros e a Corticeira Amorim ganhou 0,22% para 8,95 euros.

No resto da Europa, Madrid desceu 0,99%, Frankfurt 0,46% e Paris 0,24%, mas Londres registou uma ligeira variação positiva de 0,03% e Milão subiu 0,67%, com o melhor desempenho das principais praças europeias, um dia após a vitória da dirigente de extrema-direita Giorgia Meloni nas legislativas italianas.