Manso Neto, CEO da Greenvolt

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira a sessão com uma queda no índice PSI de 1,66% para 5.739,34 pontos, tendo a Greenvolt liderado as descidas ao perder mais de 4%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 11 desceram e quatro subiram. A Greenvolt desceu 4,43% para 8,20 euros.

Em sentido contrário, os CTT destacaram-se nos ganhos com uma subida de 4,27% para 3,30 euros.

No resto da Europa, Londres caiu 0,78% e Madrid 0,43%, mas Paris subiu 0,58% e Frankfurt 0,56%.