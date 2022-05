PSI cai 2,72% com todas as cotadas no 'vermelho'

´Principais bolsas europeias registaram igualmente quedas acentuadas (Imagem de arquivo) © EPA

A bolsa de Lisboa registou hoje uma forte descida e o índice PSI encerrou com todas as cotadas no 'vermelho', baixando 2,72% para 5.657,92 pontos, em linha com as perdas dos mercados europeus.

Com descidas superiores a 5% terminaram os CTT (-5,31% para 3,84 euros), a Galp (-5,27% para 10,25 euros) e a EDP Renováveis (-5,02% para 20,07 euros).

Ainda nas maiores descidas, a Greenvolt baixou 4,60% para 6,43 euros, o BCP 3,90% para 0,14 euros e a EDP 2,71% para 4,34 euros.

A Mota-Engil perdeu 2,62% para 1,26 euros e a Jerónimo Martins desceu 2,39% para 19,20 euros.

Com desvalorizações mais ligeiras, a NOS cedeu 0,58% para 3,78 euros, a Sonae SGPS caiu 0,48% para 1,03 euros e a Semapa recuou 0,15% para 13,10 euros.

As principais bolsas europeias registaram igualmente quedas acentuadas. Paris perdeu 2,75%, Milão 2,74%, Londres 2,32%, Madrid 2,20% e Frankfurt 2,15%.

Após várias semanas de perdas, a bolsa de Nova Iorque continua em baixa. Às 17:50 (hora de Lisboa), o Dow Jones descia 1,58%, o Nasdaq registava um forte recuo de 3,36% e o S&P 500 perdia 2,24%.

Nos mercados internacionais os preços do petróleo caem cerca de 5% devido aos receios de uma queda na procura com os rigorosos confinamentos adotados na China para conter os casos de covid-19.

O barril de Brent, de referência na Europa, para entrega em julho perde 4,79% para 107,03 dólares e o de WTI norte-americano para entrega em junho baixa 5,10% para 104,19 dólares.