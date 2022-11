PSI contraria ganhos da Europa e encerra a perder 0,07%

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira a sessão com o índice PSI a descer 0,07% para 5.734,96 pontos, ao contrário das principais bolsas europeias que registaram subidas acima de 2%.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, seis subiram, oito desceram e uma ficou inalterada (a Navigator, em 3,83 euros).

O BCP liderou as descidas e caiu 3,77% para 0,15 euros e os CTT lideraram as subidas e avançaram 3% para 3,09 euros, após terem anunciado na quinta-feira, já com o mercado encerrado, que tiveram lucros de 28,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 7,6% do que o registado em igual período de 2021.

Nas maiores subidas do PSI ficaram ainda a Galp (2,42% para 10,99 euros) e a Semapa (2,18% para 13,10 euros).

Com subidas inferiores a 0,20% ficaram a Mota-Engil (1,23 euros), a EDP Renováveis (21,32 euros) e a Jerónimo Martins (20,72 euros).

Nas descidas, a Greenvolt baixou 1,79% para 7,69 euros, a Altri recuou 0,51% para 5,80 euros e a NOS cedeu 0,36% para 3,86 euros.

Ainda em terreno negativo, a Corticeira Amorim perdeu 0,21% para 9,30 euros e a EDP desceu 0,18% para 4,34 euros.

No resto da Europa, Paris subiu 2,77%, Milão 2,54%, Frankfurt 2,51% e Londres 2,03%, enquanto a bolsa de Madrid teve um ganho mais moderado de 0,94%.

(Notícia atualizada às 17h50)