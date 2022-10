PSI destaca-se na Europa com ganho de 1,07%

© Amin Chaar/Global Imagens

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira a sessão com o índice PSI a subir 1,07% para 5.718,28 pontos, destacando-se nos ganhos registados na maioria das bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 13 subiram, uma desceu (a Greenvolt, que recuou 0,64% para 7,78 euros) e uma ficou inalterada (a Semapa, 12,88 euros).

Os CTT lideraram as subidas e avançaram 2,12% para 3,13 euros, a NOS somou 1,95% para 3,96 euros e a Jerónimo Martins ganhou 1,84% para 20,98 euros.

As ações do BCP subiram 1,62% para 0,14 euros, tendo o banco anunciado após o encerramento do mercado que registou 97,2 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 63% face a igual período do ano passado.

A Corticeira Amorim subiu 1,56% para 9,78 euros, a EDP 1,49% para 4,43 euros e a Sonae 1,41% para 0,97 euros.

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1% ficaram a Galp (10,27 euros), a Mota-Engil (1,21 euros) e a EDP Renováveis (21,31 euros).

No resto da Europa, Londres subiu 0,66%, Milão 0,55%, Madrid 0,51% e Frankfurt 0,08%, mas Paris perdeu 0,10%.

(Notícia atualizada às 18h01)