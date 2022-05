PSI encerra com ganho de 1,95% e com BCP a liderar subidas

Bolsa. © EPA

A bolsa de Lisboa acompanhou esta quinta-feira os ganhos das principais praças europeias com uma subida no índice PSI de 1,95% para 6.305,14 pontos e com o BCP a registar uma valorização de 5,53%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 13 subiram e duas desceram. O BCP, que liderou as subidas, fechou a valer 0,19 euros por ação.

A Greenvolt também se destacou com uma subida de 4,68% para 7,38 euros, a Altri avançou 3,79% para 6,02 euros e a Galp somou 3,74% para 12,06 euros.

Com ganhos mais moderados, terminaram a Sonae SGPS (2,91% para 1,10 euros), os CTT (2,17% para 3,77 euros), a EDP Renováveis (1,74% para 23,37 euros) e a Navigator (1,33% para 4,12 euros).

Entre as cotadas que subiram menos de 1%, a Corticeira Amorim avançou 0,78% para 10,32 euros e a Jerónimo Martins 0,68% para 19,21 euros.

Nas descidas, a REN caiu 0,33% para 2,99 euros e a EDP cedeu 0,02% para 4,78 euros.

No resto da Europa, Paris subiu 1,78%, Frankfurt 1,59%, Madrid 1,47%, Milão 1,22% e Londres 0,56% com os mercados animados pela subida de Wall Street.

A meio da sessão, a bolsa nova-iorquina registava ganhos expressivos nos seus principais índices, com o Dow Jones a subir 1,54% e o Nasdaq 2,39%.