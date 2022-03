PSI encerra no 'verde' com REN a subir mais de 3%

Bolsa. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Março, 2022 • 17:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira positiva, com uma subida de 0,80% para 5.849,12 pontos no índice PSI, tendo a REN liderado os ganhos com uma valorização acima de 3%.

Das 15 cotadas que integram desde o início desta semana o índice PSI, 14 subiram e uma desceu, a Sonae SGPS, que perdeu 0,40% para 0,99 euros.

A REN subiu 3,29% para 2,83 euros, após ter anunciado na quinta-feira, já com o mercado encerrado, que os seus lucros desceram 11,1% em 2021 face ao ano anterior e ficaram em 97,2 milhões de euros.

A REN vai propor aos acionistas, na assembleia-geral de 28 de abril, o pagamento de um dividendo de 15,4 cêntimos por ação, tendo em conta estes resultados.

No resto da Europa, Milão subiu 0,64%, Madrid 0,31%, Frankfurt 0,22% e Londres 0,21%, tendo Paris registado uma ligeira variação negativa de 0,03%.