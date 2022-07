PSI fecha em alta ligeira com Greenvolt a liderar subidas

Manso Neto, CEO da Greenvolt © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Julho, 2022 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira com o índice PSI a registar uma ligeira subida de 0,04% para 6.054,21 pontos, com a Greenvolt a liderar os ganhos ao avançar 3,30%.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, oito ficaram positivas e sete negativas.

A Greenvolt encerrou a valer 7,82 euros por ação, no dia em que termina o período para a subscrição de ações no quadro do aumento de capital da empresa, iniciado em 20 de junho.

Em causa está um aumento de capital de 99.994.277,12 euros, abrangendo 17.792.576 novas ações, representativas de 12,78% do capital social da empresa de energias renováveis.

Nas descidas, foi o BCP a liderar com uma queda de 3,09% para 0,16 euros.

Nas maiores subidas ficaram a Galp (2,58% para 10,94 euros), a Altri (2,31% para 6,43 euros) e a Semapa (1,93% para 13,70 euros).

A Navigator subiu 1,64% para 3,84 euros, a Jerónimo Martins 1,34% para 21,18 euros e a Sonae SGPS 0,70% para 1,14 euros.

Em sentido contrário, a EDP Renováveis desceu 2,48% para 23,22 euros e a EDP perdeu 0,93% para 4,59 euros.

Entre as cotadas com desvalorizações inferiores a 1%, a Corticeira Amorim cedeu 0,57% para 10,40 euros e a NOS baixou 0,52% para 3,79 euros.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Londres subiu 0,89%, Paris 0,40%, mas Frankfurt perdeu 0,31%, Madrid 0,17% e Milão 0,05%.

Os investidores estiveram hoje sem a referência da bolsa de Nova Iorque, que esteve encerrada por ser feriado nos Estados Unidos.