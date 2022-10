PSI fecha no vermelho a contrariar Europa e com Galp a liderar quedas

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

A bolsa de Lisboa fechou esta terça-feira no vermelho com o PSI a cair 0,48% para 5.399,98 pontos, contrariando a tendência das principais bolsas europeias e com a Galp a liderar as quedas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 subiram, quatro caíram e uma ficou inalterada (a Jerónimo Martins, em 19,58 euros).

A Galp liderou as quedas, ao recuar 4,98% para 9,62 euros, seguida pelo BCP, que caiu 4,11% para 0,13 euros, pela Greenvolt, que desceu 1,20% para 7,42 euros, e da REN - Redes Energéticas Nacionais, que desceu 0,40% para 2,47 euros.

Nas subidas destacaram-se a Mota-Engil (1,96% para 1,14 euros), a Semapa (1,77% para 12,62 euros), a Corticeira Amorim (1,69% para 9,02 euros), os CTT (1,57% para 2,91 euros), a EDP (1,33% para 4,28 euros) e a EDP Renováveis (1,10% para 20,29 euros).

Já as restantes cotadas (NOS, Altri, Navigator e Sonae SGPS) fecharam a sessão com ganhos inferiores a 1%.

As ações da Galp recuaram depois de, na segunda-feira à noite, a petrolífera ter informado o mercado que a Nigeria LNG Limited alertou para "uma redução substancial na produção e fornecimento de gás natural liquefeito" devido às chuvas e inundações na África Ocidental e Central, admitindo risco de abastecimento em Portugal.

Por seu lado, após o fecho da bolsa, a Mota-Engil anunciou que concretizou a emissão de obrigações de 70 milhões de euros com a procura a superar os 93,6 milhões de euros, o que traduz um rácio de 1,34 sobre o valor final da emissão.

As principais bolsas europeias registaram ganhos na sessão de hoje. Madrid subiu 0,72%, Paris avançou 0,44%, Frankfurt 0,92% e Londres 0,24%.

Também a bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta com o índice Dow Jones a subir 1,75% para 30.710,25 pontos.