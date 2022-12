PSI ganha 0,57% com BCP a liderar subidas

© Unsplash

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em alta, com o índice PSI a ganhar 0,57% para 5.737,94 pontos e com o banco BCP a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 12 subiram e três desceram. O BCP avançou 2,40% para 0,14 euros, no dia em que os seus acionistas aprovaram, em assembleia geral, a redução do capital social em 1.750 milhões de euros para "reforço dos fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis", segundo um comunicado ao mercado.

No topo das descidas, a EDP Renováveis caiu 2,14% para 21,07 euros, seguida da Corticeira Amorim, que perdeu 0,35% para 8,58 euros, e da Semapa, que recuou 0,16% para 12,34 euros.

Em sentido contrário, a Sonae avançou 1,47% para 0,93 euros, a Galp somou 1,38% para 12,10 euros e a Jerónimo Martins ganhou 1,08% para 20,54 euros.

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1% ficaram a NOS (3,78 euros), a Mota-Engil (1,19 euros), a EDP (4,66 euros) e a REN (2,61 euros).

As principais bolsas europeias fecharam sem uma tendência definida. Madrid subiu 0,59% e Londres 0,13%, mas Frankfurt cedeu 0,42% e Paris 0,35%.