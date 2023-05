PSI perde 0,22% em contraciclo com as bolsas europeias

Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2023 • 17:32

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta sexta-feira negativa, com o índice PSI a perder 0,22% para 6.043,08 pontos, contrariando os ganhos das principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 ficaram em alta e seis em baixa.

Galp liderou as descidas (-2,96% para 10,48 euros) e a Altri as subidas (2,22% para 4,14 euros).

A Mota-Engil desceu 1,20% para 2,05 euros, os CTT baixaram 0,86% para 3,45 euros e o BCP caiu 0,62% para 0,23 euros.

Em terreno negativo ficaram ainda a NOS (-0,44% para 3,66 euros) e a Jerónimo Martins (-0,18% para 22,72 euros).

A Greenvolt subiu 1,09% para 6,51 euros, a Navigator avançou 0,87% para 3,46 euros e a Sonae somou 0,53% para 0,95 euros.

A EDP subiu 0,46% para 4,77 euros e a EDP Renováveis registou uma valorização de 0,23% para 19,75 euros.

As bolsas europeias fecharam com ganhos e Milão destacou-se com uma subida de 1,05%, Frankfurt subiu 0,69%, Paris 0,61%, Madrid 0,42% e Londres 0,19%.

Durante a sessão, o índice DAX da bolsa de Frankfurt alcançou um novo máximo histórico, ao atingir 16.293,68 pontos ao início da tarde com uma subida de 0,81%, ultrapassando o recorde de 16.290,19 pontos que datava de novembro de 2021, mas viria a recuar encerrando a sessão em 16.275,38 pontos.