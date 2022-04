PSI perde 1,04% em linha com as quedas das bolsas europeias

Euronext Lisboa © André Luís Alves / Global Imag

A bolsa de Lisboa encerrou, nesta segunda-feira, em baixa, seguindo as perdas das principais praças europeias, com o índice PSI a descer 1,04% para 5.940,19 pontos.

Das 15 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 10 desceram e cinco subiram.

A Galp liderou as descidas e caiu 5,96% para 10,65 euros, num dia em que os preços do petróleo baixam nos mercados internacionais.

O BCP também registou uma descida acentuada de 3,62% para 0,16 euros e a Altri recuou 2,80% para 6,26 euros.

Com descidas acima de 2% ficaram ainda a Semapa (-2,55% para 13 euros) e a Sonae SGPS (-2,15% para um euro).

Os CTT baixaram 1,71% para 4,32 euros, a Mota-Engil desceu 1,52% para 1,29 euros e a Greenvolt cedeu 0,71% para 6,98 euros.

Em sentido contrário, a EDP Renováveis subiu 1,91% para 23 euros e a EDP ganhou 1,50% para 4,68 euros.

Nas subidas ficaram ainda a Jerónimo Martins (0,50% para 20,30 euros), a REN (0,35% para 2,87 euros) e a Navigator (0,05% para 3,82 euros).

As bolsas europeias terminaram com perdas, devido aos receios de um confinamento mais alargado na China para conter os casos de covid-19 e mostrando ainda preocupação com a possibilidade de um endurecimento da política monetária do banco central norte-americano, que deu sinais de se preparar para uma subida mais agressiva das taxas de juro.

Paris desceu 2,01%, Londres 1,88%, Frankfurt 1,54%, Milão 1,53% e Madrid caiu 0,90%.