PSI segue em baixa em linha com as principais bolsas europeias

19 Agosto, 2022 • 09:52

A bolsa portuguesa seguia esta sexta-feira em baixa, acompanhando a tendência europeia, com o principal índice PSI a deslizar 0,03% para 6.267,61 pontos, com a Greenvolt a liderar as perdas.

Cerca de 45 minutos após a abertura dos mercados, dos 15 títulos cotados no índice principal da praça portuguesa, 11 seguiam em terreno negativo, a REN estava inalterada nos 2,76 euros, e três estavam em terreno positivo (NOS, EDP e Galp).

Do lado das perdas, destaque para a Greenvolt, que cedia 1,49% para 10,64 euros.

A Navigator perdia 0,92% para 4,11 euros, seguida dos CTT, que deslizavam 0,60% para 3,30 euros, e da Sonae, que desvalorizava 0,57% para 1,05 euros.

O BCP e a Altri registavam perdas de 0,53% e 0,51%, respetivamente, para 0,15 euros e 5,83 euros, na mesma ordem.

Com perdas inferiores seguiam a construtora Mota-Engil (-0,49% para 1,22 euros), EDP Renováveis (-0,35% para 25,89 euros), Semapa (-0,14% para 14,52 euros) e Jerónimo Martins (-0,09% para 22,95 euros).

A NOS valorizava 0,75% para 3,75 euros, a EDP 0,70% para 5,15 euros e a Galp Energia valorizava 0,32% para 10,83 euros.

A bolsa portuguesa tinha iniciado a sessão a perder 0,09%, em linha com a Europa, depois de ter encerrada estável, a subir ligeiros 0,01% na véspera.

Sensivelmente à mesma hora, as perdas nas principais praças europeias oscilavam entre os 0,07% de Londres (FTSE 100) e os 0,53% de Milão (FTSE MIB).

O índice europeu STXX 600 cedia 0,27%.