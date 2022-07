PSI sobe 0,08% em dia de ganhos nas principais bolsas europeias

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira com uma ligeira subida de 0,08% para 5.884,09 pontos no índice PSI, acompanhando o desempenho positivo da maioria das bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, nove subiram e seis desceram. A petrolífera Galp liderou as perdas, descendo 3,34% para 9,85 euros, numa altura em que os preços do petróleo continuam em queda nos mercados internacionais com os receios de uma recessão e de uma baixa na procura.

O barril de Brent (de referência na Europa) seguia hoje a negociar a menos de 100 dólares, pela primeira vez desde abril.

No resto da Europa, Paris subiu 2,03%, Frankfurt 1,56%, Londres 1,17%, Milão 1,04%, mas Madrid contrariou esta tendência e recuou 0,14%.