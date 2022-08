PSI sobe 0,09% em contraciclo com Europa

© EPA

A bolsa de Lisboa acabou esta segunda-feira a sessão com uma ligeira subida no índice PSI de 0,09% para 6.269,44 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, sete ficaram em alta e oito em baixa.

As maiores subidas foram as da REN (1,27% para 2,80 euros) e da Jerónimo Martins (0,96% para 23,22 euros), enquanto nas descidas o BCP liderou (-2,17% para 0,14 euros).

No resto da Europa, Frankfurt baixou 2,32%, Paris 1,80%, Milão 1,64% Madrid 0,64% e Londres 0,22%.