PSI sobe 0,15% em dia de ganhos mais expressivos no resto da Europa

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Julho, 2022 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa terminou esta terça-feira a sessão com uma subida de 0,15% no índice PSI, para 5.976,55 pontos, abaixo dos ganhos alcançados pelas principais bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, nove subiram, quatro desceram e duas ficaram inalteradas.

Os CTT e o BCP lideraram os ganhos com subidas de 1,59% tendo ficado a valer 3,18 euros e 0,15 euros por ação, respetivamente.

Nas subidas ficaram ainda a Galp (0,85% para 9,99 euros), a Sonae SGPS (0,80% para 1,13 euros), a EDP (0,73% para 4,68 euros) e a Jerónimo Martins (0,56% para 21,42 euros).

Com ganhos inferiores a 0,25%, terminaram a NOS (3,75 euros), a REN (2,78 euros) e a Navigator (3,97 euros).

Nas descidas, a Greenvolt destacou-se ao perder 3,11% para 7,78 euros.

Em terreno negativo ficaram ainda a Altri, que caiu 2,85% para 6,13 euros, a EDP Renováveis, que cedeu 1,73% para 23,92 euros e a Mota-Engil, que baixou 0,33% para 1,23 euros.

No resto da Europa, as subidas foram mais expressivas. Frankfurt avançou 2,69%, Milão 2,49%, Madrid 2,03%, Paris 1,79% e Londres 1,01%, com os mercados à espera das decisões da reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE), depois de a Bloomberg ter indicado que pode estar em cima da mesa uma subida das taxas de juro de 50 pontos base, acima do previsto até agora.