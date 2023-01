PSI sobe 0,28% na oitava sessão consecutiva de ganhos

Edifício da Bolsa de Lisboa © DR

A bolsa de Lisboa completou esta quarta-feira a sua oitava sessão em alta com uma subida no índice PSI de 0,28% para 5 969,32 pontos e com o grupo EDP em destaque nos ganhos.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, cinco ficaram em alta, nove em baixa e uma terminou inalterada (a NOS, em 3,91 euros).

Nas maiores subidas do PSI, a EDP Renováveis subiu 3,85% para 21,57 euros e a EDP somou 1,02% para 4,83 euros.

Em terreno positivo ficaram ainda a Greenvolt (0,52% para 7,79 euros), a Galp (0,44% para 12,60 euros) e a Jerónimo Martins (0,09% para 21,38 euros).

Nas descidas, a Semapa caiu 1,43% para 12,42 euros, o BCP perdeu 1,28% para 0,18 euros e a Altri baixou igualmente 1,28% para 4,93 euros.

Com desvalorizações inferiores a 1% ficaram a Sonae (0,95 euros), a Corticeira Amorim (8,86 euros), os CTT (3,23 euros), a REN (2,53 euros), a Mota-Engil (1,29 euros) e a Navigator (3,47 euros).

No resto da Europa, Frankfurt subiu 1,17%, Paris 0,80%, Milão 0,72%, Londres 0,40% e Madrid 0,16%.