PSI sobe 0,53% em linha com tendência maioritária na Europa

Semapa perdeu 1,37% para 12,92 euros na sessão desta segunda-feira da Bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa encerrou no positivo, esta segunda-feira, com o índice PSI a subir 0,53% para 5.765,47 pontos, em linha com a maioria das bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 11 subiram e quatro ficaram em baixa. A Greenvolt liderou as subidas e avançou 2,60% para 7,89 euros.

Nas descidas foi a Semapa a destacar-se ao perder 1,37% para 12,92 euros, depois de ter anunciado na sexta-feira, já com o mercado encerrado, os resultados relativos aos primeiros nove meses deste ano.

A Semapa totalizou 231,4 milhões de euros de lucro, entre janeiro e setembro, uma subida de 89,3% face a igual período do ano anterior.

No resto da Europa, Milão subiu 0,90%, Frankfurt 0,55% e Madrid 0,25%. A bolsa de Paris terminou estável e Londres caiu 0,48%.