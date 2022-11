PSI sobe 0,80% em dia de ganhos expressivos na Europa

© Daniel ROLAND/AFP

A bolsa de Lisboa fechou esta quinta-feira com uma subida de 0,80% no índice PSI, para 5.836,29 pontos, quando as principais bolsas europeias registaram ganhos mais expressivos, entusiasmadas com o abrandamento da inflação norte-americana.

Das 15 cotadas que integram o PSI, sete subiram e oito desceram. A Greenvolt liderou as subidas e avançou 5,67% para 8,58 euros.

Nas maiores subidas ficaram ainda a EDP Renováveis (5,46% para 22,78 euros), a EDP (2,42% para 4,53 euros), a Semapa (1,92% para 13,80 euros) e a NOS (1,13% para 3,94 euros).

A REN subiu 0,95% para 2,64 euros e anunciou, após o fecho do mercado, que registou, nos primeiros nove meses deste ano, um resultado líquido de 81,4 milhões de euros, um aumento de 19,1% em relação a igual período de 2021.

Em sentido contrário, a Altri caiu 2,97% para 5,72 euros, os CTT recuaram 1,86% para 3,16 euros, a Navigator perdeu 1,10% para 3,79 euros e a Jerónimo Martins cedeu 1,04% para 20,84 euros.

Com descidas abaixo de 1% ficaram a Mota-Engil (1,24 euros), o BCP (0,14 euros) e a Galp (10,98 euros).

As principais praças europeias terminaram com ganhos acima de 1%. Frankfurt subiu 3,51%, Milão 2,58%, Paris 1,96%, Madrid 1,15% e Londres 1,08%.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque seguia com fortes ganhos, após ter sido anunciado que a inflação abrandou mais do que o esperado, em outubro, nos Estados Unidos. O índice Dow Jones subia 3,05%, o Nasdaq avançava 6,27% e o S&P 500 ganhava 4,59%.

A taxa de inflação nos Estados Unidos abrandou para 7,7% em outubro, o nível mais baixo desde janeiro, depois de ter atingido 8,2% em setembro, divulgou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.

Este abrandamento pode indicar que as medidas adotadas pelo banco central norte-americano para controlar a inflação, com sucessivas subidas das taxas de juro, começam a ter resultados positivos.