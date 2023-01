PSI sobe 0,88% em linha com ganhos das bolsas europeias

© Unsplash

A bolsa de Lisboa encerrou em alta esta sexta-feira, tendo o índice PSI subido 0,88% para 5.913,81 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, duas desceram, uma permaneceu inalterada e 12 subiram, com a Greenvolt a liderar os ganhos (3,05% para 8,11 euros).

A Greenvolt anunciou que acordou com a Kohlberg Kravis Roberts (KKR) a emissão de obrigações no valor de 200 milhões de euros, com maturidade de sete anos, passíveis de serem convertidas em ações da empresa.

Ainda nas maiores subidas, o BCP subiu 2,54% para 0,19 euros, a Galp ganhou 2,19% para 12,84 euros e a Jerónimo Martins avançou 0,76% para 19,99 euros.

A EDP Renováveis somou 0,69% para 20,55 euros e a EDP progrediu 0,23% para 4,74 euros.

Com valorizações de 0,16%, a Semapa e a Sonae ficaram a valer 12,22 euros e 0,96 euros, respetivamente.

Nas descidas, a Navigator caiu 0,51% para 3,10 euros e a Altri cedeu 0,41% para 4,88 euros. A Corticeira Amorim ficou inalterada em 8,22 euros.

As principais bolsas europeias fecharam em alta, com Madrid em destaque, ao avançar 1,42%, impulsionada sobretudo pelos ganhos da banca. Frankfurt subiu 0,76%, Milão 0,70%, Paris 0,63% e Londres 0,30%.