PSI sobe 0,90% em linha com o resto da Europa

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Julho, 2022 • 17:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bolsa de Lisboa acompanhou esta segunda-feira as subidas registadas nas principais praças europeias com um ganho de 0,90% no índice PSI, que avançou para 5.967,63 pontos.

Das 15 cotadas que integram este índice 11 subiram, três desceram e uma ficou inalterada.

No topo das subidas destacaram-se o BCP (1,97% para 0,14 euros) e a Galp (1,96% para 9,91 euros).

Com subidas acima de 1% ficaram ainda a Navigator (1,69% para 3,97 euros), os CTT (1,29% para 3,13 euros), a EDP Renováveis (1,25% para 24,34 euros) e a Altri (1,04% para 6,31 euros).

Com valorizações inferiores a 1% ficaram a Jerónimo Martins (21,30 euros), a EDP (4,64 euros), a Greenvolt (8,03 euros), a Mota-Engil (1,23 euros) e a Semapa (13,74 euros).

A travar uma maior subida do índice PSI estiveram as descidas da Sonae SGPS (-0,36% para 1,12 euros), da Corticeira Amorim (-0,20% para 10,20 euros) e da NOS (-0,11% para 3,74 euros). A REN ficou inalterada (2,78 euros).

No resto da Europa, o desempenho foi igualmente positivo, com Milão a subir 1,13%, Paris 0,93%, Londres 0,90%, Frankfurt 0,74% e Madrid 0,22%.