PSI sobe 0,91% em linha com as principais bolsas europeias

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta quinta-feira em alta, com uma subida de 0,91% para 5 865,99 pontos no índice PSI, em linha com as principais bolsas europeias, após as quedas da sessão anterior.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 11 terminaram em alta, três em baixa e uma inalterada (a NOS).

Os CTT lideraram as subidas (2,13% para 3,60 euros) e a Altri destacou-se nas descidas (-0,85% para 4,68 euros).

Nas maiores subidas ficaram a Jerónimo Martins (1,79% para 20,52 euros), a EDP Renováveis (1,63% para 20,59 euros), a Mota-Engil (1,50% para 1,49 euros) e a EDP (1,26% para 4,82 euros).

Com valorizações ligeiramente mais baixas, a Galp somou 1,19% para 9,83 euros, a Navigator subiu 0,99% para 3,26 euros e a Sonae avançou 0,97% para 1,04 euros.

A Sonae totalizou 179 milhões de euros de lucro em 2022, menos 17% do que no ano anterior, foi hoje anunciado.

Nas descidas, a Semapa caiu 0,29% para 13,52 euros e o BCP perdeu 0,10% para 0,19 euros.

As principais bolsas europeias também subiram, após a descida generalizada de quarta-feira, dia marcado pela crise do banco Credit Suisse.

Esta quinta-feira, o Credit Suisse registou uma subida de 19,15% na bolsa de Zurique, após uma ajuda do banco central suíço.

No resto da Europa, Paris avançou 2,03%, Frankfurt 1,57%, Madrid 1,50%, Milão 1,38% e Londres 0,89%.