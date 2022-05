PSI sobe 2,67% com todas as cotadas no verde

Galp © Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Maio, 2022 • 17:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira em alta, com o índice PSI a subir 2,67% para 6.079,51 pontos e todas as cotadas no 'verde', acompanhando os ganhos registados no resto da Europa.

As 15 cotadas que integram o PSI subiram, destacando-se os ganhos da Greenvolt (4,93% para 7,23 euros), do BCP (4,72% para 0,18 euros) e da Galp (4,10% para 11,31 euros).

A Greenvolt, que liderou os ganhos, anunciou a entrada no mercado das energias renováveis na Islândia, através da subsidiária V-Ridium, com a compra de um projeto para desenvolver um parque eólico de 90 megawatts (MW), mas não foi adiantado o valor do negócio.

Nas maiores subidas ficaram ainda a Altri (3,60% para 5,61 euros), a Sonae (3,07% para 1,04 euros) e a REN (2,60% para 2,96 euros).

A Mota-Engil subiu 2,58% para 1,35 euros e a Jerónimo Martins avançou 2,35% para 18,73 euros.

A EDP Renováveis ganhou 2,34% para 22,31 euros e a EDP registou a valorização mais baixa do PSI, somando 0,64% para 4,69 euros.

As principais bolsas europeias registaram ganhos, com Londres e Madrid a avançarem 1,67%, Frankfurt 1,38%, Paris 1,17% e Milão com uma subida mais modesta de 0,17%.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque negociava com uma subida expressiva. O índice Dow Jones subia 2,08% e o Nasdaq 1,38%.