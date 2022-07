PSI sobe 2,83% em dia de ganhos acentuados na Europa (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa registou esta sexta-feira uma forte subida de 2,83% no índice PSI, que avançou para 5.914,67 pontos, em linha com o resto da Europa e com todas as cotadas positivas.

O BCP liderou os ganhos das 15 cotadas que integram o índice, com uma subida de 6,20% para 0,14 euros.

Nas maiores subidas destacaram-se ainda a Jerónimo Martins (4,55% para 21,12 euros), a Altri (3,82% para 6,24 euros) e a Sonae (3,30% para 1,13 euros).

Os CTT subiram 3,17% para 3,10 euros e a Semapa somou 3,16% para 13,72 euros.

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 3% ficaram a Galp (2,42% para 9,72 euros), a EDP Renováveis (2,30% para 24,04 euros) e a EDP (1,86% para 4,61 euros).

A EDP pretende expandir a Central Solar Flutuante de Alqueva, inaugurada esta sexta-feira no Alentejo, para passar de cinco para 70 megawatts (MW) de potência, revelou o presidente executivo da empresa, Miguel Stilwell d'Andrade.

A Greenvolt subiu 1,27% para 7,98 euros e a NOS avançou 1,13% para 3,75 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam com subidas acentuadas. Frankfurt avançou 2,76%, Paris 2,04%, Milão 1,84%, Madrid 1,81% e Londres 1,69%.

Apesar dos ganhos de hoje, algumas bolsas acabaram por fechar a semana com um saldo negativo, como por exemplo a bolsa de Madrid, que acumulou perdas de 1,91%.