PSI termina no vermelho com BCP a liderar descidas

17 Novembro, 2022

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quinta-feira no vermelho com o índice PSI a perder 1,02% para 5 738,45 pontos, tendo o BCP liderado as descidas, com uma queda acima de 3%.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 14 desceram e uma ficou em terreno positivo (a EDP Renováveis). O BCP registou uma descida de 3,24% para 0,15 euros.

A Altri desceu 1,43% para 5,51 euros, os CTT caíram 1,36% para 3,26 euros e a Navigator perdeu 1,26% para 3,61 euros, a Sonae recuou 1,24% para 0,95 euros e a Galp baixou 1,23% para 11,26 euros.

A Galp escolheu Filipe Silva, atual administrador com o pelouro financeiro como novo presidente executivo (CEO) do grupo, segundo foi comunicado na quarta-feira ao fim da tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, o grupo avançou que o gestor irá suceder a Andy Brown para o período entre 01 de janeiro de 2023 e a próxima assembleia geral (AG) de acionistas.

No comunicado, a Galp revelou ainda que o seu principal acionista, a Amorim Energia, pretende propor na AG que Filipe Silva se mantenha no cargo de CEO durante o mandato de 2023-2026.

Entre as cotadas com descidas inferiores a 1%, ficaram a Jerónimo Martins (-0,88% para 20,24 euros), a Greenvolt (-0,85% para 8,17 euros), a EDP (-0,70% para 4,39 euros) e a Mota-Engil (-0,49% para 1,23 euros).

Em sentido contrário, a EDP Renováveis registou uma ligeira subida de 0,09% para 21,99 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam em terreno negativo, com Londres a descer 0,06%, Frankfurt 0,23%, Paris 0,47%, Madrid 0,75% e Milão 0,78%.