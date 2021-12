PSI20 acompanha descidas na Europa e cai 0,55% (Imagem de arquivo) © EPA/RUNGROJ YONGRIT

A bolsa de Lisboa acompanhou esta sexta-feira as descidas das principais praças europeias e encerrou a sessão com o índice PSI20 a cair 0,55% para 5.491,59 pontos.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 13 ficaram em baixa, quatro em alta e duas inalteradas. A EDP Renováveis liderou as descidas e perdeu 2,71% para 21,58 euros e a EDP recuou 1,18% para 4,77 euros.

A EDP e a China Three Gorges (CTG), maior acionista da elétrica portuguesa com mais de 19% do capital, vão atualizar os termos da parceria estratégica, de acordo com um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nas maiores descidas do PSI20 ficaram ainda a Semapa (-1,87% para 11,52 euros) e a Greenvolt (-1,25% para 6,30 euros).

Entre as cotadas com desvalorizações abaixo de 1% ficaram a Ibersol (5,36 euros), o BCP (0,14 euros), a Pharol (0,08 euros) e a Novabase (cinco euros).

A Novabase comprou, na última semana, 5.045 ações próprias, no âmbito do seu programa de recompra, passando a deter 2,21% do seu capital social, foi hoje comunicado ao mercado.

Com perdas inferiores a 0,40% terminaram os CTT (4,30 euros), a Ramada Investimentos (7,18 euros), a NOS (3,39 euros), a REN (2,51 euros) e a Altri (5,26 euros).

Nas subidas, que foram muito moderadas, ficaram a Navigator (0,50% para 3,25 euros), a Jerónimo Martins (0,25% para 20,31 euros), a Corticeira Amorim (0,18% para 11,20 euros) e a Sonae SGPS (0,16% para 0,96 euros).

As principais bolsas europeias fecharam em terreno negativo, com Madrid a perder 0,47%, Londres 0,40%, Milão 0,36%, Paris 0,24% e Frankfurt 0,10%.