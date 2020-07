PSI20 acompanha Europa e segue em alta

A bolsa de Lisboa seguia esta sexta-feira em alta, mantendo a tendência da abertura e alinhada com as principais bolsas europeias, com as ações da EDP a puxarem pelos ganhos nas negociações.

O índice de referência, o PSI20, encerrou na quinta-feira em baixa, a descer 2,05% para 4.305,42 pontos, com todas as empresas cotadas em terreno negativo.

Hoje, pelas 08:40, o PSI20 seguia em alta de 1,28% para 4.360,53 pontos, com 14 ações em alta, uma em baixa e três inalteradas.

As ações da Novabase e da Pharol seguiam em alta de 3,81% e 3,39% para 3,27 euros e 0,12 euros, respetivamente.

A Novabase comunicou na quinta-feira ao mercado, após o fecho, que registou um lucro de 4,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 193% em relação a igual período do ano.

A EDP seguia em alta de 1,98% para 4,38 euros, a Jerónimo Martins avançava 0,92% para 14,31 euros e o BCP avançava 0,51% para 0,10 euros.

A Galp Energia seguia a ganhar 0,24% para 9,11 euros.

Em terreno negativo seguia apenas a Navigator, ao recuar 0,28% para 2,15 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, sustentadas pelos ‘bons’ resultados das grandes empresas tecnológicas norte-americanas apresentados na quinta-feira.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1891 dólares, contra 1,1804 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu com tendência ascendente, a cotar-se a 43,24 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 42,94 dólares na quinta-feira.