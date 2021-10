PSI20 avança 1,61% com Greenvolt a liderar subidas

Manso Neto no toque do sino da Euronext, na estreia da Greenvolt em Bolsa © André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Outubro, 2021 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa destacou-se esta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, nos ganhos entre as bolsas europeias, tendo o índice PSI20 avançado 1,61% para 5.762,20 pontos, com a Greenvolt a liderar as subidas.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 13 fecharam em alta, cinco em baixa e uma inalterada.

Nas maiores subidas ficaram a Greenvolt (4,71% para 6,67 euros), o BCP (3,38% para 0,16 euros) e a EDP Renováveis (3,32% para 23,02 euros).

As principais bolsas europeias terminaram igualmente com ganhos, mas mais moderados. Frankfurt subiu 0,05%, Londres 0,08%, Madrid 0,24%, Paris 0,54% e Milão 0,94%.