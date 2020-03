PSI20 avança perto de 1% com ações da EDP a puxar pelos ganhos

A bolsa de Lisboa seguia, nesta quarta-feira, a subir perto de 1%, entre uma Europa mista, com as ações da EDP a puxar pelos ganhos das negociações.

O principal índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 0,90% para 4.934,01 pontos, com 16 empresas em alta e duas negativas.

A EDP Renováveis e a EDP eram as ações que mais subiam, com ganhos de 2,05% e 1,99% para 12,96 euros e 4,56 euros, respetivamente.

O BCP avançava 0,38% para 0,16 euros e a Galp valorizava 0,38% para 12,90 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins, por sua vez, avançava 0,22% para 16,16 euros.

Do lado das perdas seguiam apenas a Ibersol e os CTT, que desciam 0,51% e 0,33% para 7,80 euros e 2,40 euros, respetivamente.

Os investidores mantêm-se receosos perante a incerteza quanto aos impactos económicos da propagação do novo coronavírus, depois da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) ter descido de surpresa as taxas de juro para combater a desaceleração económica resultante da epidemia do coronavírus.

Os investidores aguardam hoje pela divulgação do índice PMI de serviços do Reino Unido, dados de emprego nos EUA e inventários de petróleo semanais e também estarão atentos a uma teleconferência de todos os ministros das Finanças da União Europeia (UE) às 14:00, com discurso do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, agendado para depois da reunião.