PSI20 cai 0,04% mas ano fecha com valorização de 13,7%

O principal índice da Bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje no 'vermelho' a última sessão do ano, tal como Paris e Londres, com uma descida de 0,04%, para 5.569,48 pontos, fechando o ano com uma valorização de 13,7%.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram e sete subiram na última sessão de 2021.

A liderar as subidas ficou a Corticeira Amorim, que cresceu 1,44%, para 11,28 euros, seguida pela NOS, que aumentou 1,19%, para 3,41 euros

Com ganhos abaixo de 1% ficaram a EDP Renováveis (0,74%, para 21,90 euros), a Ramada (0,57%, para 7,08 euros), a Pharol (0,13%, para 0,08 euros), a Galp Energia (0,12%, para 8,52 euros) e a Mota-Engil (0,08%, para 1,28 euros).

Em sentido inverso, a liderar as descidas ficou a Novabase, que desvalorizou 1,92%, para 5,12 euros.

Entre as principais perdas estão ainda Jerónimo Martins, que perdeu 0,89%, para 20,10 euros, Greenvolt, que recuou 0,63%, para 6,35 euros, e Navigator, que desvalorizou 0,53%, para 3,35 euros.

No 'vermelho' ficaram também Altri (-0,44%, para 5,61 euros), Ibersol (-0,38%, para 5,18 euros), Semapa (-0,34%, para 11,70 euros) ou a REN (-0,20%, para 2,55 euros).

O BCP (-0,14%, para 0,14 euros), a EDP (-0,12%, para 4,83 euros), os CTT (-0,11%, para 4,55 euros) e a Sonae (-0,10%, para 1,00 euros) também desvalorizaram ao longo da sessão.

No resto da Europa, Londres recuou 0,25% e Paris 0,28%, num dia em que bolsas europeias como Frankfurt, Madrid ou Milão não negociaram.