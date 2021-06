PSI20 cai 0,17% e bolsas europeias fecham negativas à exceção de Londres

j

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quinta-feira a registar uma queda de 0,17%, com o índice PSI20 a fixar-se em 5.104,84 pontos, tendo as principais bolsas europeias encerrado negativas à exceção de Londres.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, oito subiram, sete caíram e três ficaram inalteradas.

Nos ganhos, os CTT lideraram com uma valorização de 1,51% para 4,38 euros e, no topo das descidas, a EDP Renováveis recuou 2,37% para 18,52 euros.

No resto da Europa, Londres encerrou com uma subida de 0,10%, sendo que as restantes praças fecharam em baixa, com Paris a recuar 0,06%, Frankfurt a perder 0,24%, Madrid a quebrar 0,24% e Milão a descer 0,19%.