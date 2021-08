PSI20 cai 0,37% em linha com bolsas europeias

Bolsa de Lisboa (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em queda, pelo segundo dia consecutivo, tendo o índice PSI20 recuado 0,37% para 5.330,78 pontos, em linha com as descidas registadas no resto da Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em baixa, quatro em alta e três inalteradas.

A EDP Renováveis liderou as descidas e caiu 1,37% para 21,66 euros e a Jerónimo Martins baixou 1,17% para 17,74 euros.

Nas subidas, o BCP destacou-se, pela segunda sessão consecutiva, somando 0,99% para 0,13 euros, depois de ter avançado 4,89% na quarta-feira.

As principais bolsas europeias fecharam no 'vermelho', com Madrid a perder 0,94%, Milão 0,76%, Frankfurt 0,42%, Londres 0,35% e Paris 0,16%.