PSI20 cai 0,38% em contraciclo com as principais bolsas europeias (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Janeiro, 2022 • 17:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou hoje no 'vermelho', com o índice PSI20 a descer 0,38% para 5.408,58 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

Das 19 cotadas do PSI20, 12 desceram e sete subiram. A EDP Renováveis liderou as descidas e caiu 3,23% para 17,97 euros e a Galp destacou-se nas subidas com um ganho de 4,47% para 9,68 euros.

Nas subidas ficaram ainda a Ramada Investimentos (1,16% para sete euros), a Navigator (0,75% para 3,22 euros), a Altri (0,74% para 5,45 euros) e o BCP (0,61% para 0,15 euros).

Com valorizações mais baixas, os CTT avançaram 0,25% para 4,01 euros e a Semapa somou 0,17% para 11,54 euros.

Nas descidas figuram a Novabase (-2% para 4,90 euros), a Jerónimo Martins (-1,39% para 20,50 euros) e a Greenvolt (-1,36% para 5,81 euros).

A NOS caiu 1,31% para 3,46 euros, a EDP perdeu 1,20% para 4,38 euros e a Sonae SGPS recuou 1% para 0,99 euros.

Com desvalorizações inferiores a 1% ficaram a Mota-Engil (1,22 euros), a Ibersol (4,96 euros), a Corticeira Amorim (10,18 euros), a Pharol (0,09 euros) e a REN (2,51 euros).

As principais bolsas europeias encerraram positivas, após as perdas acentuadas de segunda-feira. Londres subiu 1,02%, Frankfurt 0,75%, Paris 0,74%, Madrid 0,73% e Milão teve um ganho mais moderado de 0,22%.