PSI20 cai 0,44% apesar da subida de mais de 30% da Mota-Engil

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a descer 0,44% para 4.371,39 pontos, apesar de a Mota-Engil se ter destacado pela positiva ao subir mais de 30%.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma terminou inalterada.

A Mota-Engil registou uma valorização pouco comum de 32,32% para 1,92 euros depois de ter anunciado que está a negociar um acordo de parceria estratégica e investimento com a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC), que ficará com uma participação de 30% após um aumento de capital.

Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao início da manhã, o grupo indicou que se encontra na fase final das negociações de um acordo de parceria estratégica e investimento “com um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo, com uma atividade significativa a nível mundial”, sem divulgar o nome.

Mas, pouco depois, acabou por comunicar “que a contraparte do acordo de parceria estratégica e investimento em fase final de negociações é a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC)”.

A Mota-Engil fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 5,04 milhões de euros, valor que compara com 8,13 milhões de euros de lucro no período homólogo de 2019.

A impedir uma descida maior do PSI20 estiveram ainda as subidas da Novabase (0,60% para 3,34 euros), da NOS (0,40% para 3,52 euros) e da Navigator (0,09% para 2,26 euros).

Nas descidas do PSI20, foi a EDP a destacar-se ao baixar 1,66% para 4,28 euros, seguida do BCP, que recuou 1,37% para 0,10 euros.

Nas principais descidas do PSI20 encerraram também a Corticeira Amorim (1,29% para 9,95 euros), a EDP Renováveis (1,25% para 14,26 euros) e a Galp (1,17% para 9,11 euros).

A Sonae SGPS recuou 0,41% para 0,61 euros, depois de ter divulgado na quarta-feira à noite que registou prejuízos de 75 milhões de euros no primeiro semestre, quando tinha registado lucros de 38 milhões de euros em igual período de 2019, e a Jerónimo Martins cedeu 0,25% para 14,05 euros.

No resto da Europa, os mercados encerraram em baixa, com Milão a descer 1,44%, Londres 0,75%, Frankfurt 0,71%, Paris 0,64% e Madrid 0,45%.