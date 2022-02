PSI20 cai 0,62% com BCP a liderar descidas

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Fevereiro, 2022 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, alinhada com as principais bolsas europeias, tendo o índice PSI20 recuado 0,62% para 5.430,93 pontos, com o BCP a liderar as descidas.

Das 19 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 10 desceram, sete subiram e duas ficaram inalteradas. O BCP caiu 3,54% para 0,18 euros.

Nas maiores descidas ficaram ainda os CTT (-1,34% para 4,43 euros), Pharol (-1,31% para 0,08 euros), a Navigator (-1,05% para 3,38 euros), a Sonae (-0,87% para 0,97 euros) e a Altri (-0,80% para 5,59 euros).

Com perdas abaixo de 0,75% ficaram a EDP Renováveis (17,86 euros), a EDP (3,82 euros), a Semapa (12,12 euros) e a Jerónimo Martins (19,44 euros).

Nas subidas, a Novabase avançou 0,78% para 5,20 euros, a NOS 0,65% para 3,41 euros e a REN 0,60% para 2,51 euros.

Com valorizações mais baixas terminaram a Greenvolt (0,56% para 5,40 euros), a Galp (0,46% para 9,67 euros), a Mota-Engil (0,41% para 1,21 euros) e a Ramada Investimentos (0,28% para 7,16 euros).

As principais praças europeias também registaram perdas, com Madrid a descer 0,63%, Frankfurt 0,42%, Milão 0,34% e Paris 0,10%, mas Londres fechou com uma ligeira variação positiva de 0,05%.