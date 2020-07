PSI20 cai 0,79% em linha com bolsas europeias

O PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, caiu hoje 0,79% para 4.509,75 pontos, em linha com a tendência registada no resto da Europa e após quatro sessões a subir.

No final da sessão, só três das 18 cotadas do PSI20 registaram subidas, 14 desceram e uma ficou inalterada (a Novabase em 3,22 euros).

A Sonae SGPS (-2,89% para 0,64 euros), a Galp (-1,88% para 10,42 euros) e o BCP (-1,74% para 0,11 euros) foram os títulos que mais desceram.

A NOS recuou 1,31% para 3,62 euros, tendo a empresa divulgado após o encerramento da bolsa, que o seu lucro caiu 61% no primeiro semestre deste ano, em comparação com igual período de 2019, resultado que a operadora de telecomunicações explica “pelos efeitos da pandemia covid-19”, foi hoje divulgado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que o resultado líquido no período foi de 35 milhões de euros no semestre, face aos 90,2 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2019, o que representa uma queda de 61,2%.

A Altri recuou 1,39% para 4,40 euros, a Corticeira Amorim desceu 1,31% para 9,83 euros e a Semapa baixou 1,20% para 8,25 euros.

Entre as cotadas que registaram descidas abaixo de 1% ficaram a Jerónimo Martins (-0,20% para 14,77 euros) e a EDP (-0,02% para 4,55 euros).

Nas subidas, a REN avançou 0,40% para 2,50 euros, a Ibersol ganhou 0,35% para 5,70 euros e a EDP Renováveis somou 0,28% para 14,22 euros.

No resto da Europa, Madrid caiu 1,39%, Paris 1,32%, Londres 1%, Milão 0,60% e Frankfurt 0,51%, com as bolsas a seguirem o aumento da tensão entre Washington e Pequim.

Os Estados Unidos ordenaram o encerramento do consulado da China em Houston (Texas), uma situação que foi duramente criticada por Pequim, que ameaçou retaliar.

