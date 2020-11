PSI20 cai 1% com Mota-Engil a perder 15,15%

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram, seis subiram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil, que desceu para 1,46 euros por ação, tinha registado ganhos expressivos na semana passada, quando anunciou ter concluído um acordo de parceria estratégica e de investimento com a China Communications Construction Company (CCCC), com a entrada do novo acionista no capital do grupo a permitir-lhe encaixar 169,4 milhões de euros.

Hoje, foi anunciado que a Mota-Engil celebrou um contrato de 72 milhões de euros na Polónia para a execução do projeto e construção de uma via rápida até 2024.

Nas maiores descidas do PSI20 ficaram ainda a Galp (-5,38% para 9,04 euros), a EDP (-2,87% para 4,47 euros) e os CTT (-2,01% para 2,44 euros).

No mesmo sentido, a Ibersol caiu 1,95% para 5,02 euros, a Corticeira Amorim desceu 1,54% para 10,20 euros e a Sonae SGPS recuou 1,39% para 0,67 euros.

Nas subidas, a Pharol ganhou 2,18% para 0,12 euros, a EDP Renováveis avançou 1,72% para 17,76 euros, a Jerónimo Martins progrediu 1,34% para 14,36 euros e o BCP somou 1,11% para 0,12 euros.

Com valorizações inferiores a 0,50% terminaram a Altri (4,51 euros) e a Novabase (3,28 euros).

No resto da Europa, o sentimento foi igualmente negativo. Londres perdeu 1,59%, Paris 1,42%, Madrid 1,39%, Milão 1,30% e Frankfurt registou uma descida mais moderada de 0,33%.