PSI20 cai 1,49% com todas as cotadas no 'vermelho

14 Fevereiro, 2022 • 18:29

A bolsa de Lisboa seguiu hoje o rumo das principais praças europeias e fechou em baixa, com o índice PSI20 a perder 1,49% para 5.507,66 pontos e todas as cotadas no 'vermelho'.

A Ibersol liderou as 19 cotadas que integram o PSI20 nas descidas ao recuar 4,02% para 4,78 euros.

Nas maiores descidas do PSI20, ficaram ainda a Greenvolt (-3,81% para 5,56 euros), os CTT (-3,13% para 4,80 euros), a Pharol (-2,82% para 0,09 euros) e a Mota-Engil (-2,75% para 1,24 euros).

A Novabase caiu 2,41% para 4,86 euros, o BCP recuou 2,29% para 0,19 euros, a Sonae SGPS perdeu 2,25% para um euro e a EDP cedeu 2,01% para quatro euros.

Entre as cotadas com desvalorizações abaixo de 2% terminaram a Semapa (11,90 euros), a NOS (3,46 euros), a Jerónimo Martins (19,45 euros), a REN (2,49 euros), a EDP Renováveis (17 euros) e a Galp (9,99 euros).

O presidente executivo da Galp, Andy Brown, disse hoje que os investimentos no Brasil preveem o aumento da produção de petróleo, com novas unidades, adiantando que a empresa quer ganhar posição no mercado de gás natural daquele país.

No resto da Europa, Londres desceu 1,69%, Frankfurt 2,02%, Milão 2,04%, Paris 2,27% e Madrid 2,55%, quando aumentam os receios de um agravamento da crise entre Rússia e Ucrânia.