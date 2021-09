PSI20 cai 1,62% com Greenvolt a liderar as descidas

Manso Neto no toque do sino da Euronext, na estreia da Greenvolt em Bolsa © André Luís Alves/Global Imagens

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o seu índice de referência a recuar 1,62% para 5.213,55 pontos e com a Greenvolt a liderar as descidas no dia da sua estreia no PSI20.

Das 19 cotadas que agora integram o PSI20, 16 ficaram em baixa, duas em alta e uma inalterada. A Greenvolt, empresa subsidiária da Altri para o setor das energias renováveis, desceu 4,97% para 5,93 euros, seguida do banco BCP, que caiu 4,64% para 0,12 euros.

Nas maiores descidas do PSI20 ficaram ainda a Mota-Engil (-3,66% para 1,32 euros), a Corticeira Amorim (-3,04% para 11,48 euros), os CTT (-2,87% para 4,57 euros) e a Altri (-2,40% para 5,30 euros).

A Pharol recuou 2,20% para 0,09 euros, a EDP Renováveis caiu 1,93% para 21,38 euros, a Navigator cedeu 1,86% para 2,96 euros, a EDP baixou 1,80% para 4,49 euros e a Sonae SGPS desceu 1,68% para 0,88 euros.

Com desvalorizações mais baixas, a Jerónimo Martins recuou 0,54% para 17,50 euros e a Galp desceu 0,05% para 8,26 euros.

Nas subidas, a NOS avançou 0,36% para 3,38 euros e a REN ganhou 0,20% para 2,51 euros.

As principais bolsas europeias registaram descidas acentuadas, com os mercados pressionados pela turbulência que afeta o grupo chinês Evergrande. Milão perdeu 2,57%, Frankfurt 2,31%, Paris 1,74%, Madrid 1,20% e Londres 0,86%.

A imobiliária chinesa Evergrande alertou na semana passada que está sob "tremenda pressão" por falta de liquidez, o que suscitou receios nos mercados internacionais.